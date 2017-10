| Культура / Наука | 17:59 | 05.10.2017 Премьеру фильма «Форсаж 9» перенесли на 2020 год Девятую часть фильма «Форсаж» выпустят в прокат с 10 апреля 2020 года, передает «Лига». Ранее в студии Universal Pictures анонсировали, что фильм выйдет 19 апреля 2019 года. Причины задержки не называются. Восьмой фильм «Форсаж» вышел в апреле 2017 года и собрал в мировом прокате $1 млрд и 238 млн.

