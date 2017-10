| Культура / Наука | 14:15 | 09.10.2017 В Японии вывели кур, яйца которых содержат препараты для лечения рака, склероза и гепатита Японские исследователи вывели генетически модифицированных кур, несущих яйца, содержащие препараты для лечения рака, рассеянного склероза и гепатита, передает «УНИАН». Сообщается, что если ученым удастся ввести в куриные яйца бетаферон, который применяется для лечения этих тяжелых заболеваний, цена на препарат значительно снизится. На сегодня ученым удалось вывести трех кур, яйца которых содержится бетаферон. Яйца курицы откладывают практически ежедневно.

