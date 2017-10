| Культура / Наука | 10:47 | 11.10.2017 В Украине стартовал отбор на Евровидение-2018 В Украине начался национальный отбор на Евровидение-2018, где выберут представителя от Украины, который поедет в мае 2018 в Лиссабон. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили на телеканале СТБ. Прием заявок стартует 10 октября 2017 и продлится до 15 января 2018 года. Анкету для участия в предварительном отборе все желающие могут заполнить на сайте телеканала. Два полуфинала национального отбора пройдут 10 и 17 февраля, а финал – 24 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.

