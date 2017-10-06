Ученые предупреждают о мощной магнитной буре 13 октября

13-14 октября Землю достигнет новая порция солнечного ветра, который станет причиной очередной магнитной бури, передает «УНИАН».

В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, растет вероятность техногенных аварий и катастроф.

Магнитные бури могут стать причиной резкой смены настроения, ухудшения общего самочувствия и обострения хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Возможными реакциями организма человека на магнитные бури являются: головные боли, нарушение сна, упадок сил, скачки давления.

В дни максимальной геомагнитной активности ученые рекомендуют избегать стресса, переутомления, а также чрезмерных умственных и физических нагрузок.

