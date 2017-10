| Культура / Наука | 13:17 | 19.10.2017 В Днепре состоялся концерт музыкального проекта «Место встречи – Остров классики» В Днепре состоялся очередной концерт музыкального проекта «Место встречи – Остров классики». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы. Организаторы концерта – Центр Православной культуры «Лествица» - пригласили в этот раз исполнителей из Харькова. Мероприятие было приурочено к нескольким важным датам: Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества, и День защитника Украины. В этом году в проекте принимали участие такой известный украинский коллектив, как «Виртуозы Слобожанщины». Этот оркестр на Европейском Музыкальном Фестивале в Копенгагене (в Дании) был признан «Лучшим симфоническим оркестром Европы». Предложение выступить на Острове классики музыканты приняли с удовольствием. По словам главного дирижера Тараса Куценко, участие в таком проекте для них большая честь. «Я очень люблю этот город, его ауру, его большую воду - очень много мне нравится, и люди очень нравятся. Поэтому мне очень приятно посетить это проект. Для меня симфония Моцарта № 40 в принципе знаковая. С нее началась моя дирижерская карьера. первая моя программа с симфоническим оркестром была Моцарт -симфония №40 и Шостакович - Симфония №5. И я эту программу подготовил под названием "Параллели и пересечения". Я провел параллели Моцарта с Шостоковичем. И это дало старт дальнейшему моему изучению и пониманию, что параллелей и пересечений в музыке очень много. Допустим, в сегодняшний концерте Моцарт будет сыгран по Бетховенски. Поскольку это Венские классики, Бетховен – «младший брат» Моцарта и Гайдна, и они основоположники симфонической музыки. Поэтому я оправдываю такую интерпретацию, и эта симфония начинает звучать по-другому. Фактически на сцене сегодня будет совершенно другая музыка, которая была, допустим на репетициях, когда мы готовили программу. И на сцене будет происходить импровизация», - рассказал Тарас Куценко. Открыла концерт Симфония соль минор №40. Она была написана Моцартом в 1788 году. Рассказывая о жизни композитора, организаторы всегда стараются открыть для слушателей малоизвестные факты его биографии. Режиссер музыкального проекта «Остров классики» протоиерей Игорь Собко рассказал о малоизвестном факте, связанном с именем Моцарта. «Мало кому известно, что имя Моцарта связано с Украиной. Сын Вольфганга Моцарта - Франц Ксавер Моцарт - почти тридцать лет прожил во Львове. Он организовал в городе хоровое общество, учил детей игре на фортепиано, сам выступал с концертами и дирижировал оркестром. Во Львове он написал пьесы для фортепиано на мотивы украинских народных песен. И по сей день во Львовской консерватории имени Н. Лысенко звучит музыка, созданная сыном Вольфганга Моцарта», - рассказал Игорь Собко. На Острове классики так же прозвучала прекрасная музыка известного немецкого композитора Феликса Мендельсона. Исполнил это произведение виртуозный скрипач с яркой эмоциональной манерой игры, солист Харьковской филармонии и преподаватель университета искусств, лауреат первой премии Международного конкурса имени Сергея Прокофьева, первая скрипка струнного квартета «Харьков-квартет» Игорь Чернявский. «Мечта каждого скрипача сыграть этот концерт. Он на слуху с детства. Я играл его в училище, и мне казалось, что это так просто и легко. А сейчас я во второй раз с ним столкнулся, это очень сложная форма. Сложная в своей простоте...* В консерватории практикуют игру с роялем, сегодняшний концерт - это редкая возможность сыграть его с оркестром. Потому что та палитра, которая звучит у оркестра - это такой океан, на который ложится и удивительно теплая и нежная мелодия. И ее исполнение требует определенного мастерства...», - рассказал Игорь Чернявский.



Культура и искусство – это универсальный язык общения. Каждый концерт – это таинство, рождение заново музыкального произведения прямо на глазах у слушателя. Организаторы уверены, что такие концерты не только собирают полные залы, но и объединяют людей: от ноты к ноте, от сердца к сердцу. И эта музыка не только способна привнести в душу каждого слушателя прекрасные мгновения, но и сделать ее добрее. Новая встреча на «Острове классики» состоится в декабре.

