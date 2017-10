| Культура / Наука | 17:20 | 19.10.2017 Ученые обнаружили на Луне огромную пещеру На Луне существует пещера протяженностью 50 км, которая может обеспечить убежище для космонавтов в будущем, передает «Лига. Новости». Так свидетельствуют данные наблюдений, собранные лунным аппаратом из Японии Kaguya. По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, пещера сможет стать для космонавтов защитой от солнечного излучения и космических лучей, когда они будут строить разведывательную базу. Найденная пещера, которая считается лавовой трубкой, образовалась около 3,5 млрд лет назад. Она находится под комплексом лавовых куполов, названных холмами Мариуса. Сначала спутник на орбите Луны нашел отверстие диаметром и глубиной около 50 метров. Однако дальнейшие исследования района с помощью радиоволн обнаружили длинную лавовую трубку.



