Сегодня достигнет кульминации самый красивый осенний звездопад

|
Сегодня, 20 октября, один из самых красивых метеорных потоков достигнет своего пика.
Об этом сообщает «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на ГолосUA.
При благополучных условиях, в темную безлунную ночь, Ориониды могут давать до 20 метеоров в час.
Период активности осеннего звездопада обычно начинается 2 октября, а заканчивается 7 ноября. Кульминации звездопад достигает 20-21, а иногда и 22 октября.
Звездопад пройдет около созвездия Орион, поэтому его можно будет наблюдать в южном и северном полушариях. Он считается самым красивым и ярким метеорным потоком.