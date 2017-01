| Культура / Наука | 16:11 | 25.01.2017 Днепрян приглашают на экскурсию в дом органной и камерной музыки 5 февраля жителей и гостей Днепра приглашают на экскурсию в Дом органной и камерной музыки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. После экскурсии все участники смогут насладиться концертом. Начало экскурсии - в 10:45. Стоимость экскурсии и концерта - 120 грн. Заказать билеты можно по телефонам: (056)-788-00-56, (068)-682-25-57, (066)-38-45-093, (093)-80-22-383. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, культура, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

