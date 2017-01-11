Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Культура / Наука | 12:18 | 18.01.2017
Джек Николсон завершил карьеру актера

Актер Джек Николсон, хорошо известный по ролям в фильмах «Сияние» и «Полет над гнездом кукушки», решил закончить свою кинокарьеру на 80-м году жизни, передает «Корреспондент».

«Я думаю, он фактически ушел на пенсию, но о причине ухода не осведомлен», - отметил друг Николсона Питер Фонд.

Известно, что последним фильмом при участии Джека Николсона стала лента «Как знать...» (How Do You Know?), где он снялся с Риз Уизерспун. Фильм вышел на широкие экраны в 2010 году.

Джеку Николсону в настоящее время 79 лет. На его счету 12 номинаций на престижнейшую американскую кинопремию «Оскар», и три победы.

Помимо этого актер также является обладателем наград BAFTA и «Золотой глобус».

В целом Николсон посвятил кинокарьере 60 лет своей жизни.

Среди его наиболее известных фильмов, также, «Волк», «Лучше не бывает», «Отступники», «Бэтмен», «Иствикские ведьмы», «Пока не сыграл в ящик» и другие. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
11.01.2017 10:27 НБУ решил ликвидировать Platinum Bank
Последние новости
18.01.2017
13:18		 Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год
18.01.2017
12:21		 На Победе ночью чуть не сгорела автостоянка
18.01.2017
12:18		 Джек Николсон завершил карьеру актера
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика