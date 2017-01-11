Джек Николсон завершил карьеру актера

Актер Джек Николсон, хорошо известный по ролям в фильмах «Сияние» и «Полет над гнездом кукушки», решил закончить свою кинокарьеру на 80-м году жизни, передает «Корреспондент».

«Я думаю, он фактически ушел на пенсию, но о причине ухода не осведомлен», - отметил друг Николсона Питер Фонд.



Известно, что последним фильмом при участии Джека Николсона стала лента «Как знать...» (How Do You Know?), где он снялся с Риз Уизерспун. Фильм вышел на широкие экраны в 2010 году.

Джеку Николсону в настоящее время 79 лет. На его счету 12 номинаций на престижнейшую американскую кинопремию «Оскар», и три победы.

Помимо этого актер также является обладателем наград BAFTA и «Золотой глобус».

В целом Николсон посвятил кинокарьере 60 лет своей жизни.

Среди его наиболее известных фильмов, также, «Волк», «Лучше не бывает», «Отступники», «Бэтмен», «Иствикские ведьмы», «Пока не сыграл в ящик» и другие.