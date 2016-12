| Культура / Наука | 12:26 | 22.12.2016 Джоан Роулинг анонсировала новую книгу Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о приключениях Гарри Поттера, анонсировала новую книгу. О работе над очередным романом автор сообщила в своем Twitter. «Я сейчас работаю над ней (буквально)», - заявила Джоан Роулинг. Также, по словам писательницы, очередная книга не будет связана с предыдущей ее работой – «Фантастические звери и места их обитания».

