| Культура / Наука | 09:34 | 10.05.2017 Евровидение-2017: названы лидеры первого полуфинала В Киеве подошел к концу первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, передает «Корреспондент». На первом этапе конкурса победу одержали 10 исполнителей, которым предстоит дальнейшая борьба за победу в финале 13 мая. Лидеры первого полуфинала Евровидения-2017: 1.Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma

2.Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons

3.Греция: Деми — This is Love

4.Швеция: Робин Бенгтссон— I Can't Go On

5.Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois

6.Польша: Кася Мось — Flashlight

7.Армения: Арцвик — Fly With Me

8.Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy

9.Кипр: Ховиг — Gravity

10.Бельгия: Бланш — City Lights Второй полуфинал песенного конкурса пройдет 11 мая, а Гранд-финал состоится 13 мая.

