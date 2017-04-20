Евровидение-2017: названы лидеры первого полуфинала

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В Киеве подошел к концу первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, передает «Корреспондент».
На первом этапе конкурса победу одержали 10 исполнителей, которым предстоит дальнейшая борьба за победу в финале 13 мая.
Лидеры первого полуфинала Евровидения-2017:
1.Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
2.Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
3.Греция: Деми — This is Love
4.Швеция: Робин Бенгтссон— I Can't Go On
5.Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois
6.Польша: Кася Мось — Flashlight
7.Армения: Арцвик — Fly With Me
8.Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
9.Кипр: Ховиг — Gravity
10.Бельгия: Бланш — City Lights
Второй полуфинал песенного конкурса пройдет 11 мая, а Гранд-финал состоится 13 мая.