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| Культура / Наука | 17:35 | 30.01.2017
Евровидение 2017: представлен официальный слоган и логотип (ФОТО)

Телеканал «UA:Перший» представил логотип и лозунг международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоится в Киеве в мае 2017 года, передает «UA:Перший».

Лозунгом конкурса будет Celebrate Diversity («Почитаем многообразие»).

«Он хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье, являющееся не только самым древним женским украшением, но и считающееся оберегом. Неповторимости украшению придает именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особая», - отметили на телеканале.

Исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд отметил, что слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together («Объединяемся»).

«В нынешнем лозунге Евровидения есть важные для песенного конкурса ценности. Celebrate Diversity - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет, и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», - отметил он.

По его словам, использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности - во внешнем виде и подаче.
«Поскольку эта тема является ключевой для команды Евровидения-2017, мы с нетерпением ждем фантастического шоу в мае», - добавил он.

Напомним, 31 января состоится церемония передачи символического ключа от Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма. После этого начнется жеребьевка 43 стран-участниц в полуфинал. 
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Теги: Украина

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