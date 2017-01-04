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Погода в Днепропетровске:
| Культура / Наука | 12:26 | 06.01.2017
Начался отбор номинантов на кинопремию Оскар

В четверг, 5 января, Американская академия киноискусств объявила о старте кампании по отбору номинантов на самую престижную кинопремию мира – Оскар, передает «Новое время».

В этот день академия начала рассылку бюллетеней, которые будут доставлены более чем 6 тыс. киноакадемиков, которые имеют право голоса во время отбора номинантов.

Заполненные бюллетени они должны вернуть в международную аудиторско-консалтинговую фирму PricewaterhouseCoopers, которая с 1934 года занимается подсчетом голосов.

PricewaterhouseCoopers завершит прием заполненных бюллетеней 13 января.

Претенденты на премию Оскар станут известны 24 января. Затем состоится второй тур голосования, который завершится 21 февраля.

Победители станут известны 26 февраля в рамках 89-й торжественной церемонии вручения премии Оскар, которая пройдет в Лос-Анджелесе.
 
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Теги: общество

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