| Культура / Наука | 12:52 | 28.12.2016 Почувствовать новогодние краски приглашает Художественный музей Днепра Новогодние квесты с сюрпризами, мастер-класс по изготовлению праздничной карамели, интеллектуальные игры и яркие картины. Художественный музей Днепра подготовил для детей и взрослых интересные новогодние развлечения. Успейте принять участие в художественном интерактивном проекте «Новогодние краски» до 12 января. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. 29 декабря Художественный музей приглашает самых маленьких жителей Днепропетровщины на увлекательный квест «Малыш». Здесь дети смогут узнать много интересного о живописи, посмотреть яркие картины, принять участие в конкурсах и получить призы. Начало увлекательной игры в 15.00. В новом году детей и взрослых ждет мастер-класс по изготовлению праздничной карамели. Обо всех тонкостях новогодних лакомств расскажет профессиональныйкарамелье Елена Габайдулина. Начало занятия - 5 января в 12.00. Предварительная регистрация - обязательна. Телефоны: 744-60-35, 47-33-38. 12 января в 11.00 школьников и студентов приглашают посоревноваться в интеллектуальномбатле. Художественный музей подготовил интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». 5 и 12 января в 15.00 дети также смогут принять участие в квесте «Малыш». Адрес музея: г. Днепр, ул. Шевченко, 21. Справки по телефонам: 744-60-35, 47-33-38.

