Культура / Наука | 09:22 | 23.01.2017 Порошенко сделал Тину Кароль народной артисткой Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание «Народный артист Украины» певице Тине Кароль. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе главы государства. Тина Кароль попала в число награжденных по случаю Дня соборности Украины. 31-летняя Тина Кароль - украинская певица, которая получила известность после фестиваля «Новая волна 2005», когда она заняла второе место. В 2006 году она представляла Украину на Евровидении в Афинах, став седьмой. Вместе с Кароль народными артистами стали артистка львовского драмтеатра имени Заньковецкой Александра Гуменецкая и кинорежиссер студии имени Довженко Николай Засеев-Руденко. Напомним, Порошенко сегодня также присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову и наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Рефата Чубарова. Орден князя Ярослава Мудрого V степени получил председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам, гражданин Германии Элмар Брок. Также различные награды и звания получили десятки других лиц.

