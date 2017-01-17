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Погода в Днепропетровске:
| Культура / Наука | 09:22 | 23.01.2017
Порошенко сделал Тину Кароль народной артисткой

Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание «Народный артист Украины» певице Тине Кароль.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе главы государства.

Тина Кароль попала в число награжденных по случаю Дня соборности Украины.

31-летняя Тина Кароль - украинская певица, которая получила известность после фестиваля «Новая волна 2005», когда она заняла второе место. В 2006 году она представляла Украину на Евровидении в Афинах, став седьмой.

Вместе с Кароль народными артистами стали артистка львовского драмтеатра имени Заньковецкой Александра Гуменецкая и кинорежиссер студии имени Довженко Николай Засеев-Руденко.

Напомним, Порошенко сегодня также присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову и наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Рефата Чубарова. Орден князя Ярослава Мудрого V степени получил председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам, гражданин Германии Элмар Брок.

Также различные награды и звания получили десятки других лиц. 
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Теги: Украина

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