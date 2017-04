| Культура / Наука | 12:57 | 26.04.2017 В Днепре актеры сериала «Слуга народа» презентуют новый спектакль «Убей меня нежно» В среду, 26 апреля, в Днепровской филармонии им. Когана состоится презентация спектакля «Убей меня нежно», в котором главнее роли сыграли Петр Никитин и Ольга Жуковцова, известные по участию в киноленте «Слуга народа-2». Об этом актеры рассказали на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В молодости мы все совершаем поступки, которые на первый взгляд кажутся нормальными, порядочными и абсолютно адекватными. Но оказывается все не так и просто. Часто приходится не то, что бы жалеть, а, скорее «разруливать» ситуацию, чтобы улучшить. Спектакль о жизни, о любви и поколениях. Я уверены, что зрители получат удовольствие от просмотра», - рассказал Петр Никитин. «Убей меня нежно» – это стилизованное под украинскую ментальность произведение Эрика Ассу «Крутые виражи». «Это легкая комедия, точнее комедия с драматическим нутром. Это всегда очень приятно и зрителю, и актерам – соприкасаться с таким искусством, где с одной стороны можно получить позитивные эмоции, с другой – почувствовать болевые точки нашей жизни. Это полный диапазон эмоций: от веселья к драме. В зале нас трое: двое актеров и зритель. Зритель в зале – это не просто наблюдатель, он будет вовлечен в постановку. Можно сказать, что это комедия с элементами интерактива», - рассказала Ольга Жуковцова. Актеры подчеркивают, что спектакль будет актуален для всех возрастных категорий населения, начиная с 14 лет. Спектакль «Убей меня нежно» был презентован в Киеве и Харькове. После выступления в Днепре труппа планирует выступления в Старобельске, Мариуполе, Северодонецке и других городах востока Украины. Начало постановки в 19:00.

