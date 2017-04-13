Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Культура / Наука | 12:57 | 26.04.2017
В Днепре актеры сериала «Слуга народа» презентуют новый спектакль «Убей меня нежно»

В среду, 26 апреля, в Днепровской филармонии им. Когана состоится презентация спектакля «Убей меня нежно», в котором главнее роли сыграли Петр Никитин и Ольга Жуковцова, известные по участию в киноленте «Слуга народа-2».

Об этом актеры рассказали на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В молодости мы все совершаем поступки, которые на первый взгляд кажутся нормальными, порядочными и абсолютно адекватными. Но оказывается все не так и просто. Часто приходится не то, что бы жалеть, а, скорее «разруливать» ситуацию, чтобы улучшить. Спектакль о жизни, о любви и поколениях. Я уверены, что зрители получат удовольствие от просмотра», - рассказал Петр Никитин.

«Убей меня нежно» – это стилизованное под украинскую ментальность произведение Эрика Ассу «Крутые виражи».

«Это легкая комедия, точнее комедия с драматическим нутром. Это всегда очень приятно и зрителю, и актерам – соприкасаться с таким искусством, где с одной стороны можно получить позитивные эмоции, с другой – почувствовать болевые точки нашей жизни. Это полный диапазон эмоций: от веселья к драме. В зале нас трое: двое актеров и зритель. Зритель в зале – это не просто наблюдатель, он будет вовлечен в постановку. Можно сказать, что это комедия с элементами интерактива», - рассказала Ольга Жуковцова.

Актеры подчеркивают, что спектакль будет актуален для всех возрастных категорий населения, начиная с 14 лет.

Спектакль «Убей меня нежно» был презентован в Киеве и Харькове. После выступления в Днепре труппа планирует выступления в Старобельске, Мариуполе, Северодонецке и других городах востока Украины.

Начало постановки в 19:00.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
26.04.2017
13:59		 Президентские стипендии получат шестеро молодых мастеров Днепропетровщины
26.04.2017
13:54		 Днепровских мотоциклистов приглашают на открытие байкерского сезона
26.04.2017
13:49		 Саженцы для акции «Посади дерево спаси город» уже закуплены! (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика