| Культура / Наука | 12:19 | 23.12.2016 В ДнепрОГА легендарная группа «Скрябин» даст бесплатный концерт, - Валентин Резниченко Группа, которая перевернула представление о популярной музыке. Любимое «дитя» легендарного Кузьмы, чьи трогательные песни пришлись по душе миллионам украинцев. Группа «Скрябин» даст бесплатный концерт на сцене ДнепрОГА. На встречу с украинскими звездами приглашают всех желающих. Чтобы послушать вживую любимых артистов, нужно лишь заполнить заявку, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Целый год ДнепрОГА меняла представление о госоргане, как месте официоза и бюрократии. Приглашали жителей вадминздание на встречи с известными артистами и блогерами, устраивали выставки фоторепортеров и открыли bookcrossing. С яркого события начнем и 2017-й. В ДнепрОГА выступит любимая группа украинцев «Скрябин». Поп-рок группе не место на сцене админздания? ДнепрОГА сломает этот стереотип», - поделился председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Концерт начнется 31 января в 19.00 в тысячном зале ДнепрОГА. Его посвятят лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко, который погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области в 2015 году. Но это не будет тоскливый реквием. Ребята будут петь любимые хиты. Таким образом передадут светлую энергетику харизматичногофронтмена, который всегда будет жить в сердцах украинцев. К концерту присоединятся и группы из Днепропетровской области и Николаева. На сцену выйдут «VIDVERTO», «4,5+» и «SilverTown». А перед началом в холле ДнепрОГА гости смогут посмотреть фотовыставку, посвященную Кузьме Скрябину. Вход на концерт бесплатный. Но предварительная регистрация обязательна. В зале тысяча мест. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://goo.gl/forms/8CyJGQXUrHyQhaHJ2

