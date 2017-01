| Культура / Наука | 11:44 | 24.01.2017 В музее украинской живописи Днепра проходит выставка работ 2-летней художницы Директор музея украинской живописи Украины Сергей Бурбело рассказал, что организовать выставку 2-летней художницы Ники Стрелецкой предложила ее мама, тоже художница Татьяна Охрименко. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Ее выставки уже неоднократно проходили в нашем музее. Тем более, что Ника является самой юной художницей в Украине, уже даже зафиксирован этот рекорд. Поэтому мы все быстро организовали. Работы перевезли из Киева, и выставка открылась. Она пользуется очень большой популярностью у посетителей. Это чистое, не замутненное ничем искусство, которое не каждый взрослый художник может в себе сохранить и показать», - сказал он. Живописец, мама Татьяна Охрименко рассказала, что на выставке ее дочери представлено 28 работ. «Я – сама художнице. Никогда не переставала писать. Ника стала рисовать с 9 месяцев. Это было для меня удивлением, но так решил ребенок. Сначала работы вывешивали дома. Потом участвовали в общей детской выставке, где нас заместили представители Фонда Леонида Кучмы, предложили сделать персональную выставку. Сейчас выставка проходит в Днепре, на ней представлено 28 работ. Она пишет масляными красками, гуашью, есть и графические работы. Рекордом Украины мы очень удивлены и довольны», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

