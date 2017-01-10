В Органном зале прозвучит музыка Петра Чайковского

Бессмертные произведения Петра Чайковского будут играть в органном зале Днепра. Концерт состоится 29 января в 15:00 по адресу пр. С. Нигояна,66.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Петр Чайковский - один из величайших композиторов в истории музыки. Он - автор более 80 произведений: опер, балетов, симфоний, сюит. Его «Щелкунчика» и «Лебединое озеро» может напеть каждый. Бессмертные произведения мастера будут играть в Доме органной и камерной музыки Днепра.

На сцене соберется целая плеяда талантливых исполнителей, отметили в управлении культуры, национальностей и религий ОГА. Возле органа - Заслуженный артист Украины Надежда Юрийчук. Выступят и аккордеонисты, скрипачи, пианисты. Петь будет Александр Благодарный, Татьяна Улькина, Галина Охотник и ансамбль акапельного пения «ORFEUS».

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