| Культура / Наука | 09:31 | 16.01.2017 В США закрывается старейший передвижной цирк В США закрывает двери одно из старейших цирковых объединений – «Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли» (The Ringling Brothers and Barnum & Bailey), просуществовавший 146 лет, передает «Русская служба BBC». Как говорят владельцы фирмы, виной тому падающие продажи билетов и постоянно растущая стоимость текущих расходов. «После долгих раздумий и подсчетов я и моя семья приняли тяжелое для нас решение о том, что «Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли» в мае текущего года покажет свое последнее представление», - сказал в официальном заявлении, управляющий директор семейного бизнеса Feld Entertainment Кеннет Фельд (с конца 1960-х гг. владеет этим цирком). Передвижной цирк имел громкий слоган – «Величайшее шоу мира», вдохновивший голливудских продюсеров в 1952 году на съемки одноименного фильма, в котором снялись тогдашние артисты «Цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли». Фильм получил два «Оскара», один из которых - за лучшую картину. Известный американский режиссер Стивен Спилберг называл его первой игровой картиной, которую он посмотрел в детстве.

