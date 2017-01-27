В субботу в планетарии Днепра состоится блюзовый концерт

Директор Днепровского планетария Сергей Линговский сообщил, что 4 февраля в планетарии состоится концерт блюза.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Концерт блюза будет проходить в планетарии уже во второй раз. Концерт группы Bullet Blues Band состоится 4 февраля в 20:00. Цена билета – 100 грн. Количество место ограничено, поэтому те, кто хочет посетить концерт, должны побеспокоиться о приобретении мест заранее. Надеемся, что концерты Bullet Blues Band станут традиционными», - сказал он

Фронтмен группы Bullet Blues Band Константин Колесниченко отметил, что концерт в планетарии проходит по-особому.

«Там уникальная акустика. Также мы подготовили специальный видеоряд, который будет демонстрироваться на куполе планетария. Слушатель окунется в атмосферу Чикаго 30-х годов. Будут также новые песни», - сказал он.