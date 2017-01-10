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Погода в Днепропетровске:
| Экономика/Банки/Налоги | 11:03 | 17.01.2017
Сегодня в Давосе открывается 47-й Всемирный экономический форум

Во вторник, 17 января, в  Давосе открывается 47-й по Всемирный экономический форум, передает «УНИАН».

Форум пройдет с 17 по 20 января под названием «Чуткое и ответственное руководство».

Как ожидают организаторы, в этом году форум соберет рекордное число участников, около 3 тыс. представителей власти, международных организаций, бизнеса, гражданского общества со всего мира.
Также на форуме будут присутствовать представители ведущих международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ.

Во время форума состоится около 400 сессий в четырех направлениях: переосмысление глобального сотрудничества, реформирование капитализма, оживление глобальной экономики и подготовка к четвертой промышленной революции.

Украину на форуме представит президент Петр Порошенко.  
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Теги: экономика, общество

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