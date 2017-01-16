Прибыльная торговля на Форексе – не цель, а путешествие

Есть одно очень емкое и значимое выражение: «Жизнь – не пункт назначения, а путешествие». Аналогичные слова подходят и к трейдерам на рынке валют, которые намерены не просто заработать определенную сумму денег, а еще и стать успешными, профессионалами своего дела. Но для этого требуются грамотный подход и постоянная работа над собой.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщает пресс-служба Форекс.

Давайте вспомним, какие эмоции испытывает человек, теряя деньги, заработанные ранее тяжелым трудом. В это время эмоции накаляются до предела и даже может наступить отчаяние. Однако такое состояние никак не помогает исправить ситуацию. Напротив, дальнейшая торговля категорически запрещается, ведь вы наверняка потеряете весь оставшийся капитал из-за омраченного негативными чувствами и эмоциями ума.

Психологический настрой играет важнейшую роль в торговле, поэтому не стоит обращать внимание исключительно на результат, постарайтесь также углубиться в сам процесс игры.

Психологические ловушки на Форексе

Если вы записываетесь на обучающие курсы у брокера, скорее всего про психологические ловушки вам никто не расскажет, ведь это фундаментальный аспект, который позволяет игроку получать достойную прибыль. Но вам стоит испытывать настоящий интерес к торговле, вовлекаться в процесс и любить его.

Если же интереса к торговле у вас нет, можно не сомневаться, что в скором времени вы понесете убытки и попадете в ловушку. Такая ситуация часто настигает трейдеров, сосредоточенных исключительно на прибыли и на добывании денег.

Почему так происходит? Когда вы сосредотачиваетесь только на деньгах, вероятнее всего вы начнете слишком много торговать, что автоматически увеличивает потери. Когда у вас появляется чувство, что работать необходимо несмотря на все препятствия и сигналы, когда жадность берет верх над рациональностью, торговля превращается в своеобразное казино, где потеря денег является лишь вопросом времени.

Также к эмоциональной торговле ведет фокусировка на результате, из-за чего трейдер рискует выше допустимого уровня, принимает нерациональные решения и терпит убытки. Торгуя таким образом на рынке forex, вы вряд ли почувствуете себя комфортно. Скорее всего, трейдинг превратится в череду переживаний при малейших вздрагиваниях ценового графика. Но нужны ли вам такие затраты сил, времени и спокойствия?



В то время, когда перед вашими глазами находятся только цифры, вы вполне спокойно можете заняться изучением их механики движения, повышением собственных навыков и знаний. Вы ведь именно за этим пришли на рынок, чтобы стать успешным трейдером.

Но большая часть игроков продолжает зацикливаться на собственном профите, вместо того, чтобы обратить внимание на действительно важные моменты. Для них цифры в графе торгового баланса являются более значимым аргументом, нежели изучение собственной стратегии, методы управления капиталом и рисками, совершенствование практических навыков торговли. Хотя именно эти факторы позволяют расти цифрам на депозите.

Название статьи «Прибыльная торговля на Форексе – не цель, а путешествие» - это не просто слова. Для того, чтобы достичь действительно значимых результатов на рынке Форекс, нужно концентрировать внимание не на заработке как таковом, а именно на торговом процессе. И если вам удастся увлечься рынком, отложить в сторону планы по заработку желанной суммы, поставив на первое место профессиональную карьеру, вы не успеете даже заметить, как деньги начнут прибывать все быстрее на ваш баланс.

Заинтересованность в торговле

Беседуя с многими опытными трейдерами, начинаешь понимать, что для них торговля на валютном рынке – это своеобразный вызов. Профессионалы прекрасно осведомлены обо всех рисках, о том, что и они не смогут длительное время показывать одинаково хороший результат. Однако несмотря на все сложности и проблемы, желание стать профессионалом в конечном итоге позволяет получить все, о чем вначале мечтал каждый.

Страсть к Форексу также способна приносить деньги, ведь в таком случае вы сами будете стараться узнать больше, научиться чему-то новому, изменить свое мышление, повысить результативность.

Психологическая установка не только нужна в торговле, но также и в любой другой сфере нашей жизни. Например, если вы решили стать действительно хорошим хирургом, вряд ли вы станете в первую очередь думать про деньги и использовать investiční kalkulačka.

Прежде всего, будущий хирург должен думать про совершенствование собственных навыков, учиться фокусироваться на каждом отдельном случае и выкладываться на работе по полной. Деньги для хирурга – это явно не цель, но при должном старании, они очень скоро начнут поступать к нему в достаточных количествах.



