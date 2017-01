| Экономика/Банки/Налоги | 11:06 | 25.01.2017 В Украине появилась новая платежная система Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы «Платисервис» и выдал платежной организации этой системы ООО «Платисервис» (г. Киев) свидетельство от 24 января 2017 № 32. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НБУ. Сведения о «Платисервис» внесены в Реестр платежных систем. «Согласно правилам «Платисервис» участниками платежной системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на перевод средств без открытия счетов и которые на основании договора с платежной организацией предоставляют услуги пользователям платежной системы «Платисервис» по переводу средств с помощью этой системы. Расчетным банком платежной системы является ОАО «Акордбанк», - отметили в пресс-службе финрегулятора. Платежная система «Платисервис» создана для осуществления переводов наличных и безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических и юридических лиц в пределах Украины.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати экономика, НБУ Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7