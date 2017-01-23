В Украине появилась новая платежная система

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы «Платисервис» и выдал платежной организации этой системы ООО «Платисервис» (г. Киев) свидетельство от 24 января 2017 № 32.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НБУ.

Сведения о «Платисервис» внесены в Реестр платежных систем.

«Согласно правилам «Платисервис» участниками платежной системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на перевод средств без открытия счетов и которые на основании договора с платежной организацией предоставляют услуги пользователям платежной системы «Платисервис» по переводу средств с помощью этой системы. Расчетным банком платежной системы является ОАО «Акордбанк», - отметили в пресс-службе финрегулятора.

Платежная система «Платисервис» создана для осуществления переводов наличных и безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических и юридических лиц в пределах Украины.

