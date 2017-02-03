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| Экономика/Банки/Налоги | 11:28 | 09.02.2017
У ДТЭК Днепрооблэнерго наименьшие потери в электросетях среди облэнерго Украины, - Минэнергоуголь

Энергоснабжающая компания ДТЭК Днепрооблэнерго в 2016 году достигла одного из лучших результатов среди всех облэнерго страны по потерям в электросетях – одному из ключевых показателей эффективности работы энергопоставляющей компании. Согласно официальным данным на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины показатель потерь в сетях Днепрооблэнерго составил всего лишь 4, 67% по сравнению с более чем 17% у других компаний. Это значит, что всю купленную в Энергорынке Украины электроэнергию для Днепропетровской области электросети ДТЭК Днепрооблэнерго доставили в дома и на предприятия региона практически без потерь. Такой результат возможен при условии хорошего состояния электросетей, а, значит, благодаря планомерной работе энергокомпании по обновлению сетей, а также борьбе с воровством электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Днепрооблэнерго.

Так, в 2016 году ДТЭК Днепрооблэнерго профинансировал строительство, реконструкцию и модернизацию электрических сетей на более чем 580 млн гривен. Реконструировано более 200 километров высоковольтных и кабельных линий, заменено 300 силовых трансформаторов, установлено 134 комплектных трансформаторных подстанции, установлено почти 39 000 «умных» счетчиков.

«Показатель потерь в нашей деятельности был и остается основополагающим, и мы стремимся к его уменьшению, обеспечивая средства и ресурсы на поддержание морально и физически устаревших сетей компании, на новое строительство, выполнение реконструкции и модернизации существующих энергообъектов, увеличение пропускных способностей сетей», - отметил директор по техническому обеспечению продаж ДТЭК Днепрооблэнерго Юрий Паршин, комментируя результаты. – «Мы также понимаем, что разумное использование электроэнергии, ее экономия, снижение потерь в электрических сетях – это уменьшение затрат в генерации, сокращение объемов сжигания угля, как следствие, улучшение экологического климата регионов. Значит и более бережное отношение к труду шахтеров, сохранение природных ресурсов».

Справка. ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. И. о. генерального директора ДТЭК Энерго – Дмитрий Сахарук.
В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт; 6 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 4,4 млн клиентов.
ДТЭК – стратегический холдинг, осуществляющий управление операционными компаниями с активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и в добыче газа. Численность сотрудников ДТЭК - 118 тысяч человек. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко.
 
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