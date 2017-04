| Экономика/Банки/Налоги | 12:16 | 26.04.2017 Энергетики ДТЭК Днепрооблэнерго полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение По состоянию на 10:00 сегодня, 26 апреля, энергетики ДТЭК Днепрооблэнерго полностью восстановили электроснабжение в городах и селах, пострадавших от непогоды. Все 190 населенных пунктов Днепропетровской области, которые были обесточены из-за стихии, уже со светом. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго. «Напомним, прошедший по Днепропетровской области 18-19 апреля снегопад с порывистым ветром, привел к серьезным повреждениям электрооборудования. Было обесточено 126 линий электропередач 6-10 кВ, 1633 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались 190 населенных пунктов. Больше всего от стихии пострадали город Днепр, Днепропетровский, Царичанский, Каменской, Магдалиновский, Томаковский, Верхнеднепровский, Никопольский и Новомосковский районы. Специалисты ДТЭК Днепрооблэнерго круглосуточно трудились, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Энергетики устранили многочисленные обрывы проводов, убрали поваленные деревья, отремонтировали вышедшие из строя подстанции. Чтобы быстрее справиться с ситуацией, в помощь коллегам были переброшены бригады с других районов области, которые стихия почти миновала. В ликвидации последствий снегопада были задействованы порядка 400 специалистов и 150 единиц техники», - говориться в сообщении пресс-службы. Справка.



ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. И. о. генерального директора ДТЭК Энерго – Дмитрий Сахарук. В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 17 шахт и 5 углеобогатительных фабрик, 9 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 17 ГВт, 4 предприятия по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 3,3 млн бытовых потребителей и 82,5 тыс. предприятий ДТЭК – крупнейший энергетический холдинг Украины с активами в добыче угля, генерации и дистрибуции электроэнергии, альтернативной энергетике и добыче природного газа. Численность сотрудников ДТЭК - 75 тысяч человек. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко. Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2016 году составил 40,1 млрд кВт∙ч, из которых 608 млн кВт∙ч обеспечила ВЭС, передача электроэнергии по сетям – 45,8 млрд кВт∙ч, добыча угля – 31,2 млн тонн, добыча природного газа – 1,6 млрд куб. м.

Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.

