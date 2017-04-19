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Погода в Днепропетровске:
| Экономика/Банки/Налоги | 11:52 | 01.05.2017
В Украине повысили пенсии и прожиточный минимум

Сегодня, 1 мая 2017 года, в Украине повысились пенсии и размер прожиточного минимума. Соответствующие плановые повышения заложены в Государственном бюджете Украины на 2017 год, передает «РБК-Украина»

Так, прожиточный минимум вырос на 80 гривен и составляет 1684 гривны для трудоспособных лиц. В тоже время прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который определяет размер минимальной пенсии, увеличен до 1312 гривен. С 1 декабря размер минимальной пенсии вырастет до 1373 гривен.

Кроме того, увеличены доплаты за сверхнормативный стаж, выплаты ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, а также надбавка донорам.

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Теги: Украина, экономика, общество

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