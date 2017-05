| Экономика/Банки/Налоги | 11:52 | 01.05.2017 В Украине повысили пенсии и прожиточный минимум Сегодня, 1 мая 2017 года, в Украине повысились пенсии и размер прожиточного минимума. Соответствующие плановые повышения заложены в Государственном бюджете Украины на 2017 год, передает «РБК-Украина». Так, прожиточный минимум вырос на 80 гривен и составляет 1684 гривны для трудоспособных лиц. В тоже время прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который определяет размер минимальной пенсии, увеличен до 1312 гривен. С 1 декабря размер минимальной пенсии вырастет до 1373 гривен. Кроме того, увеличены доплаты за сверхнормативный стаж, выплаты ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, а также надбавка донорам. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати экономика, общество Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

