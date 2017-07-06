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| Экономика/Банки/Налоги | 08:33 | 18.07.2017
ДТЭК Приднепровская и Криворожская ТЭС запустили энергоблоки

17 июля, ДТЭК включила в сеть энергоблоки Приднепровской и Криворожской ТЭС для прохождения летнего пика потребления электроэнергии.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе компании.

Текущие ремонты были проведены на двух энергоблоках Приднепровской ТЭС. Сейчас на ДТЭК Приднепровской ТЭС ведется проектная подготовка к переводу энергоблоков №7 и №8 на использование угля марки «Г», который добывается на украинских шахтах. Работу на газовом угле энергоблоки начнут вместе с отопительным сезоном 2017/2018. ДТЭК минимизирует риски нехватки топлива зимой: станция планирует использовать как антрацитовый, так и газовый уголь. Это дает гарантию своевременного начала отопительного сезона для жителей левобережного Днепра и жилмассива Приднепровский.

«Антрацитовые ТЭС ДТЭК не останавливали работу, остановили только оборудование. За три месяца мы обеспечили станции импортным антрацитом и успешно завершили плановые ремонты оборудования. Наша задача была надежно подготовиться к летним нагрузкам, когда атомные энергоблоки уходят в ремонты и именно тепловая генерация компенсирует пик потребления электроэнергии населением и предприятиями. Мы с ней успешно справляемся», - комментирует Сергей Куриленко, директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго.

Активная ремонтная кампания продолжается и на ДТЭК Криворожской ТЭС. Здесь в финальной стадии находится реконструкция 1-го энергоблока. Сейчас на станции ведется установка современных электрофильтров, которые приведут уровень выбросов в атмосферный воздух от энергоблока к европейским нормам.

В условиях дефицита топлива обе станции – ДТЭК Приднепровская и Криворожская ТЭС – продолжали накапливать антрацитовый уголь. Напомним, что в мае 2017 г. компания ДТЭК получила первую партию топлива из ЮАР – 75 тыс. тонн угля для своих антрацитовых ТЭС. Поставки угля на стации продолжаются и сейчас. В данный момент на складах обеих станций накоплено более 200 тыс. тонн антрацита. Этого запаса хватит на полтора месяца работы обеих станций минимальным составом – по одному энергоблоку. ДТЭК заключил контракт на поставку 675 тыс. тонн антрацитового угля из ЮАР для прохождения летнего пика потребления электроэнергии и своевременного начала отопительного сезона.

И ДТЭК Приднепровская ТЭС, и ДТЭК Криворожская ТЭС вынужденно остановлены в апреле 2017 г. для накопления дефицитного импортного антрацита. Оборудование находилось во временной консервации, но при этом коллектив энергетиков продолжал ремонтную кампанию, чтоб надежно отработать летний максимум нагрузок. Начиная с мая, станции периодически проводили включения энергоблоков для проверки технической готовности оборудования к оперативному включению в сеть.

Справка.
ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. И. о. генерального директора ДТЭК Энерго – Дмитрий Сахарук.
 
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