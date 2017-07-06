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| Экономика/Банки/Налоги | 16:08 | 18.07.2017
Днепрянам рассказали, как не стать жертвами мошенничества с банковскими карточками

Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга отметил, что одной из самых распространенных финансовых схемах мошенничества являются махинации с банковскими карточками.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Мошенники, используя различные уловки, добиваются от человека конфиденциальных данных о его карточке, перерегистрируют доступ к карточке и крадут с нее деньги. А клиент приходит в банк и обвиняет финучреждение в воровстве. Зачастую мошенники используют схему с смс, когда на телефон приходит сообщение «Ваша карточка заблокирована. Чтобы ее разблокировать, пришлите пин-код на такой-то номер». Или другая схема «Вы выиграли автомобиль» и т.пр. И это притом, что вы ни в каком конкурсе не участвовали.

Мошенничество с банковскими картами можно разделить на несколько видов:

Через использование пин-кода. Это, по сути, ваш идентификатор. Его нельзя никому сообщать, нельзя писать на карточке, на бумажках, которые лежат в кошелек и пр. Если вы не можете запомнить пин-код, запишите его в свой телефон или же используйте для пин-кода дату, известную только вам. Но не дату рождения;

Следующий вид мошенничества связан с оплатами картой через интернет. Здесь в качестве идентификатора используется дата выпуска карточки, ее номер и специальный код, указанный на обороте. Мошенники создают копии популярных сайтов по продажам. Они существует недолго, но этого хватает, чтобы мошенники списали деньги с карточки. Чтобы этого избежать, заведите для платежей специальную карту и переводите на нее именно столько, сколько нужно для покупки. Так можно будет обезопасить себя от утери всех средств;

И еще один вид мошенничества – телефонные звонки. Последний такой пример связан с вирусом «Петя». Звонят, говорят: «Ваши данные утеряны, давайте их уточним». Чтобы не попасть на удочку мошенникам, перезвоните по этому номеру, уточните банк ли это и т.пр. То же самое происходит и с социологическими опросами. Помните, что ваши персональные данные защищаются законом и вы имеете право их никому не сообщать», - сказал он.
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