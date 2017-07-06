В Кабмине сделали заявление по поводу цены на газ для населения

Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 19 июля, одобрил финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 2017 ров, предусматривает сохранение финансовой стабильности энергохолдинга и не несет повышения цены на газ для потребителей.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Представляя решение, Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив подчеркнул, что все задачи определены, а принятие финплана позволит эффективно управлять процессами в компании.

Вместе с тем, по предложению Правительства НАК «Нафтогаз Украины» вместе с Минэкономразвития, Минфином и Минэнерго скорректирует доходную часть плана «в соответствии с действующими ценами». Глава Правительства Владимир Гройсман предложил принять решение, предложение было поддержано единогласно. «Решение принято», - сказал глава правительства. Правительство также утвердило перечень ожидаемых показателей работы Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».