Национальный банк упростил условия покупки валюты для ряда операций

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Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу НБУ.
Так, Национальный банк упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций:
● во-первых, упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком;
● во-вторых, для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющихся основанием для проведения этих операций;
● в-третьих, нормированы случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте по резидента-должника перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.
Такие шаги не приведут нестабильности на валютном рынке, и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ.
Соответствующие изменения закреплены постановлением №65 от 18 июля 2017 года О внесении изменений в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой, и вступают в силу с 20 июля.