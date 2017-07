| Экономика/Банки/Налоги | 15:36 | 19.07.2017 Национальный банк упростил условия покупки валюты для ряда операций Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу НБУ.



Так, Национальный банк упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций:



● во-первых, упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком;



● во-вторых, для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющихся основанием для проведения этих операций;



● в-третьих, нормированы случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте по резидента-должника перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.



Такие шаги не приведут нестабильности на валютном рынке, и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ.



Соответствующие изменения закреплены постановлением №65 от 18 июля 2017 года О внесении изменений в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой, и вступают в силу с 20 июля. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7