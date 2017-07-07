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| Экономика/Банки/Налоги | 12:53 | 25.07.2017
Выбор торговой платформы на рынке Форекс

Чтобы успешно торговать на рынке Форекс или любом другом финансовом рынке, сперва необходимо выбрать торговую платформу для торговли.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Форекс.

С одной стороны, начинающим трейдерам может показаться, что все торговые платформы одинаковы и различие между ними несущественное, однако это не так. Если такая платформа не будет предоставлять трейдеру доступ к самым важным функциям, а также не будет для него удобной, это существенно осложнит его торговлю.

Самые популярные торговые платформы обладают весьма внушительным функционалом. К примеру, тот же MetaTrader 4 дает возможность проводить полный технический анализ рынка и, используя все его инструменты, определять лучшее время для открытия торговых сделок и для выхода с рынка. Его инструментов и функций вполне хватает для того, чтобы при наличии навыков и всех необходимых знаний на рынке смог зарабатывать абсолютно любой трейдер, даже новичок. Именно поэтому MetaTrader 4 по праву занимает одно из ведущих мест среди всех существующих торговых платформ.

С торговой платформой каждый трейдер сталкивается еще в самом начале своей работы, как только он открывает демо-счет mt4 simulator. Вот почему так важно, прежде чем приступать к работе на реальные деньги, сперва детально изучить все функции MetaTrader 4 или любой другой платформы, научившись их использовать. Ведь на реальном счете рынок не будет ждать, пока вы обнаружите тот или иной индикатор или поймете, на какую из кнопок нажимать – он просто отберет ваши деньги.

Торговая платформа, помимо других своих возможностей, содержит в себе ленту новостей и позволяет трейдерам держать руку на пульсе самых важных событий рынка. Кроме того, эффективно управлять своими средствами трейдерам помогает аналитика от ведущих экспертов рынка.

Как же выбрать торговую платформу? В первую очередь, важно не ориентироваться на многочисленные отзывы в интернете, ведь у каждого трейдера имеются свои предпочтения и требования, и если одна торговая платформа оптимально подойдет одному трейдеру, то далеко не факт, что другому она будет удобной и достаточно функциональной.

Обратите внимание на список всех возможностей и функций торговой платформы, после чего определите для себя, какие из них являются для вас наиболее важными для торговли на рынке Forex Ro, а какие – второстепенными. И помните – торговая платформа должна быть удобной именно для вас, и не важно, какого мнения о ней будут другие трейдеры. Если же выбрать какую-то одну торговую платформу у вас не получилось – просто остановите свой выбор на MetaTrader 4, с которой работает более 85% всех трейдеров. Она содержит в себе все функции, которые, так или иначе, понадобятся вам в работе, при этом здесь нет ничего лишнего. Она оптимально подойдет как для тестирования торговых систем на демо-счете, так и для ведения торговли на финансовых рынках.

 
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