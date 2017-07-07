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| Экономика/Банки/Налоги | 08:58 | 26.07.2017
С октября украинцев заставят платить коммунальные услуги и за соседей

В Украине собираются радикально изменить принцип начисления платы за коммунальные услуги: жителей многоквартирных домов обяжут платить за воду и тепло, не по индивидуальным, а по общедомовым счетчикам (нежилые помещения должны быть оборудованы приборами учета уже в октябре 2017 года). В июне Верховной Радой был принят закон о коммерческом учете коммунальных услуг (№4901), и уже передан на подпись президенту. Если он будет подписан, то новые правила будут внедрены в нашей стране уже с 1 октября 2018 года.

Об этом соообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на ubr.ua.

«Фактически этот закон делает ненужными квартирные счетчики тепла, холодной и горячей воды. Так как жителям многоквартирных домов будут насчитывать плату, исходя из показаний общедомовых приборов учета», — прокомментировал ситуацию директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Это значит, что все потери во внутридомовых сетях (до входа в квартиру) будут распределяться между всеми жильцами. То есть, совершенно не важно, что ваш счетчик показывает меньше, чем с вас будет требовать поставщик коммунальных услуг.
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