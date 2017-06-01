Украинским предприятиям рассказали, будут ли их штрафовать из-за вируса «Петя»

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| Экономика/Банки/Налоги | 10:37 | 26.07.2017
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Главное управление ДФС в Днепропетровской области сообщает, что 26 июля 2017 года вступил в силу Закон Украины от 13.07.2017 №2143-VIII «О внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно неприменения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных в результате несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей налогоплательщиков» (далее - Закон №2143), то есть со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон №2173 опубликовано в газете «Голос Украины» от 25.07.2017 №135.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Главного управление ДФС в Днепропетровской области.

Согласно этому Закону, в подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) добавлено пункты 42 - 45, согласно которым не будут применяться штрафные санкции за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных за несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей налогоплательщиков.

Все налоговые накладные/расчеты корректировки, которые были составлены в период с 01.06.2017 по 30.06.2017, считаются своевременно зарегистрированными при условии их регистрации не позднее 31.07.2017. Соответственно, штрафные санкции за нарушение предельных сроков регистрации указанных налоговых накладных /расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных применяться не будут (далее - ЕРНН) (п.42 подраздела 10 раздела ХХ НКУ).

Также не применяются штрафные санкции к налогоплательщику за нарушение предельных сроков регистрации акцизных накладных/расчетов корректировки в Едином реестре акцизных накладных, которые были составлены в период с 01.06.2017 по 30.06.2017, при условии регистрации таких акцизных накладных не позднее 31.07.2017. Акцизные накладные и / или расчеты корректировок к акцизным накладных, составленные в период с 01.06.2017 по 30.06.2017 и зарегистрированы в ЕРНН не позднее 31.07.2017, считаются своевременно зарегистрированными (п.43 подраздела 10 раздела ХХ НКУ).

Согласно п.44 подраздела 10 раздела ХХ НКУ штрафные санкции, предусмотренные абзацем вторым п.126.1 ст.126 НКУ, не применяются к согласованных сумм денежных обязательств с предельным сроком уплаты 30.06.2017.

Кроме того, временно до 31.12.2017 в случае потери и/или повреждения информации (в том числе информации, содержащейся в базах данных учета налогоплательщика) вследствие несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей налогоплательщика и при наличии документов, подтверждающих указанные события, налогоплательщик в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу этого Закона обязан письменно уведомить контролирующий орган по месту учета в порядке, установленном НКУ для представления налоговой отчетности.

Налогоплательщик обязан восстановить утраченную и/или поврежденную указанную выше информацию.

Также в случае невозможности проведения проверки налогоплательщика за потери/повреждения информации, сроки проведения таких проверок переносятся контролирующим органом до даты восстановления такой информации, но не позднее 31.12.2017 (п.45 подраздела 10 раздела ХХ НКУ).
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