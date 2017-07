| Экономика/Банки/Налоги | 12:24 | 27.07.2017 За полгода местные бюджеты Днепропетровщины получили на 2,2 млрд грн больше, чем в прошлом году В. о. начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области Виктория Калиногорская заявила, что доходы местных бюджетов Днепропетровской области за январь - июнь 2017 составили 9 млрд. 575, 3 млн грн, что почти на 30%, или на 2 млрд. 205, 8 млн грн больше уровня 2016 года. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ ГФС Украины в Днепропетровской. Более половины поступлений в местные казны Днепровского региона обеспечивает налог на доходы физических лиц. Его сумма составила 5 млрд. 156, 3 млн грн и превышает прошлогодние показатели на 1 млрд. 373,5 млн грн. Следующей по финансовой мощи составляющей доходов местных бюджетов области составляет плата за землю. Ее владельцы и землепользователи уплатили в размере 1 млрд. 877,9 млн грн, что на 288,8 млн грн больше объема поступлений по январю - июню 2016 года. Еще одним важным источником доходов местных общин Днепропетровской области является единый налог. Так, в течение шести месяцев этого года в корзины местных бюджетов области от «единщиков» поступило 816,4 м лн грн, что на 220,7 млн грн больше прошлогодней уплаты. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7