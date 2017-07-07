С 1 сентября в школах области будет по три урока физкультуры в неделю (ИНТЕРВЬЮ)

С 1 сентября школьники Днепропетровщины с 1 по 9 классы будут иметь по три урока физкультуры в неделю. Цель - дальнейшая популяризация спорта среди детей и молодежи и, как результат, - их оздоровление. Об этом рассказал в интервью сайту «Новый формат» начальник управления молодежи и спорта ДнепрОГА Александр Пшеничников.

"Важно популяризировать занятия спортом в школах. С 1 сентября этого года в учебную неделю введен третий урок физкультуры. Но мы хотим, чтобы он не проходил формально, по принципу «чтобы провести», а подкреплялся необходимой материальной и технической базой, умением педагогов предложить детям что-то интересное и полезное. Только тогда будет достигнут ожидаемый эффект оздоровления детей", - сказал Александр Пшеничников.

Сейчас, отметил он, в спортивных секциях области занимается 52% школьников и 38% дошкольников. В детсадах также дважды в неделю проходят занятия по физкультуре, ежедневно есть время подвижных игр и эстафет, прогулки на свежем воздухе.

Полный текст интервью - на сайте «Новый формат».