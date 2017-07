| Экономика/Банки/Налоги | 13:07 | 27.07.2017 С 1 сентября в школах области будет по три урока физкультуры в неделю (ИНТЕРВЬЮ) С 1 сентября школьники Днепропетровщины с 1 по 9 классы будут иметь по три урока физкультуры в неделю. Цель - дальнейшая популяризация спорта среди детей и молодежи и, как результат, - их оздоровление. Об этом рассказал в интервью сайту «Новый формат» начальник управления молодежи и спорта ДнепрОГА Александр Пшеничников. "Важно популяризировать занятия спортом в школах. С 1 сентября этого года в учебную неделю введен третий урок физкультуры. Но мы хотим, чтобы он не проходил формально, по принципу «чтобы провести», а подкреплялся необходимой материальной и технической базой, умением педагогов предложить детям что-то интересное и полезное. Только тогда будет достигнут ожидаемый эффект оздоровления детей", - сказал Александр Пшеничников. Сейчас, отметил он, в спортивных секциях области занимается 52% школьников и 38% дошкольников. В детсадах также дважды в неделю проходят занятия по физкультуре, ежедневно есть время подвижных игр и эстафет, прогулки на свежем воздухе. Полный текст интервью - на сайте «Новый формат». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7