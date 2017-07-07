Как начать торговлю на рынке Форекс

Сейчас достаточно модно и перспективно торговать на Форекс, поскольку у рядового трейдера есть все возможности для того, чтобы достичь приумножения своего капитала. Покупать и продавать на рынке Forex можно, не покидая дивана или удобного кресла, так как для этого используется компьютер с подключением к интернету.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Форекс.

Валютный рынок Форекс является всемирной платформой или онлайновым рынком, посредством которого инвесторы могут совершать разного рода валютные сделки. Работа трейдера заключается в том, чтобы покупать инвестиционный инструмент как можно дешевле, а продавать – как можно дороже.

Понятно, что стоимость той или иной валюты по отношению к другой определяется рынком, то есть всеми его участниками. Другими словами, нет какого-либо центра, контролирующего падение или повышение стоимости инвестиционного инструмента. Безусловно, многое зависит от крупных игроков, которые напрямую работают на Forex and CFD, а не используют для этого дилерские организации.

Чтобы начать торговать на Forex, необходимо пройти регистрацию на дилерском сайте. Дело в том, что самостоятельно работать на валютном рынке не получится обычному пользователю интернета, поскольку для этого нужно вкладывать слишком большие денежные суммы. В свою очередь дилерская компания предоставляет так называемое плечо, за счет чего рядовой пользователь, вложивший, скажем, 100 долларов США, имеет возможность покупать и продавать лоты.

На сайте дилера нужно скачать программное обеспечение – рабочий терминал MT4 Australia, с помощью которого впоследствии очень удобно совершать любые сделки, то есть продавать и покупать инвестиционные инструменты. Данная программа работает в режиме реального времени, то есть она отображает происходящее на рынке в настоящее время.

Лучше, чтобы торговля на Форекс для новичка начиналась с использования демо-счета. Другими словами, мы говорим о возможности использования вначале не реальных, а виртуальных денег. Вы проиграть собственный капитал не сможете, не сможете и что-либо выиграть, но зато поймете, как именно работает платформа.

Через определенное время, когда вы научитесь управляться с терминалом и выработаете собственную трейдерскую стратегию, сможете вложить уже свои деньги. На свой внутренний счет системы дилера можно положить, скажем, 300 долларов или чуть больше, чтобы начать активно или менее активно работать на международном рынке. При этом мы не советуем покупать сразу по многу валюты, поскольку следует оставлять определенный лимит на счете, который может спасти положение при падении стоимости инвестиционного инструмента.

Если вы хотите, чтобы торговля на Forex была максимально успешной, нужно следить за тем, что происходит в мире, нужно научиться анализировать экономическую ситуацию в странах и прогнозировать рост или падение цены на определенную валюту. В общем, все нужно делать аргументировано, зная, почему стоит покупать сегодня швейцарский франк, а не евро.

