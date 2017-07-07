Как выбрать лучшую стратегию для рынка Форекс

Для того чтобы добиваться успеха в самых разных видах деятельности необходимо соблюдать дисциплину. Торговля на валютном рынке не является исключением. Для достижения своей цели в торговой деятельности без надежного помощника в виде стратегии невозможно обойтись. Именно стратегия помогает соблюдать дисциплину трейдеру во время сделки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Форекс.

Как можно выбрать лучшую стратегию Форекс

Когда трейдер выбрал для себя обоснованную и проверенную стратегию, то это значит, что он пользуется одной из самых лучших Форекс- стратегий. Если будет уверенность в этом, что это заставит следовать всем правилам, которые предполагаются по данной тактике. К тому же это позволит поддержать дисциплину пользователя.

Нередко под стратегией Форекс понимается метод торговли. Это представляет собой своего рода одну из составляющих торгового плана. Если она является проверенной и согласованной, то она помогает сделать правильный вход благодаря выгодным сигналам. Однако при этом принимаются во внимание следующие вещи:

• Размеры сделки;

• Управление рисками;

• Методы выхода их сделки и время, когда это можно сделать.

На сегодняшний день не имеется ответа на вопрос по поводу того, какие стратегииявляются лучшими, а какие нет. Это происходит по тому, что для каждого трейдера имеются свои варианты стратегий, которые им подходят больше всего для достижения целей. Именно они и являются самыми лучшими. Если для одного трейдера та или иная тактика является методом получения огромной прибыли, то для другого она может стать самой худшей из всех. Поэтому при выборе очень важно для начала провести тестирование конкретных стратегий, которые могут подойти для торговой деятельности пользователя.

Во время выбора стратегии следует обратить свое внимание на временные рамки торгового стиля. В качестве оптимального решения для ведения успешной торговли можно воспользоваться следующими видами торговых стратегий:

• Скальпинг.

Данная scalping strategie представляет собой метод, при котором пользователь открывает позиции по сделкам, продолжительность действия которых может составлять всего несколько минут. При этом до закрытия сделки можно заработать несколько пунктов прибыли.

• Дневная торговля.

При данном виде торговли сделки заключаются до конца дня. Этим и обусловлено название данного торгового метода. Благодаря нему имеется возможность избежать неблагоприятных ночных исходов сделок, которые нередко случаются.

• Торговля позиционная.

При этом отслеживается долгосрочный тренд. У каждого трейдера, использующего такую стратегию, появляется желание получить как можно большее количество прибыли.

• Торговля Swing.

Данный вид стратегии представляет собой метод торговли, позиции по которой можно удерживать на протяжении длительного времени, которое может исчисляться несколькими днями. При этом прибыль пользователь получает от краткосрочных ценовых паттернов.

Для выбора подходящей стратегии трейдерам предоставляется возможность при помощи торговых платформ провести тестирование тех из них, которые больше всего пришлись по душе. Новички могут определиться со стратегией благодаря демонстрационному счету. На нем можно посмотреть, как работают все возможности, которые она предлагает. Можно для этой цели выбрать несколько понравившихся стратегий и затем уже определиться с тем, какая из них позволит получать достойный доход. Если найдется та, которая будет отвечать вашим требованиям и покажет себя с наилучшей стороны во время тестирования, та и будет лучшей.

