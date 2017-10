| Экономика/Банки/Налоги | 13:12 | 20.10.2017 Днепропетровщина – лидер Украины по объему иностранных инвестиций – Валентин Резниченко Днепропетровщина – первая среди областей Украины по объему иностранных инвестиций. На одного жителя приходится почти 1200 долларов США, вложенных в местные предприятия. Это в 1,3 раза больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Создание благоприятного инвестиционного климата - одна из задач, поставленных Президентом Украины Петром Порошенко. Активно сотрудничаем с иностранными партнерами. На сегодня инвестиционный потенциал Днепропетровщины - самый высокий в стране. Он равен сумме вложений в экономику 16 других областей», - отметил Валентин Резниченко.



В этом году темпы прироста инвестиций превышают 10%. С начала года иностранные партнеры вложили в экономику области почти 12 миллионов долларов США. Больше всего активов поступило из Кипра, Нидерландов, Германии и Австрии. В целом партнеры Днепропетровщины - 60 государств.



Больше половины средств инвесторы вложили в промышленность региона. Один из удачных примеров - помощь Канады в строительстве солнечной электростанции в Никополе. Общая стоимость проекта – 12 миллионов евро.



«Благодаря инвестициям повышается конкурентоспособность нашей продукции, а следовательно - увеличивается экспорт. А еще - активно внедряются новейшие технологии. Наблюдаем положительную тенденцию увеличения инвестиций в торговлю и научно-технической отрасль», - добавил глава области.



