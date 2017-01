| Экономика/Банки/Налоги | 10:27 | 11.01.2017 НБУ решил ликвидировать Platinum Bank Правление Национального банка Украины 10 января приняло решение об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НБУ. Сообщается, что по результатам диагностического обследования Платинум Банка, проведенного в первой половине 2016 года, в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации. Ее должны были провести до 1 января 2017 года, но банк не достиг положительного значения капитала. НБУ отмечает, что 97% (197 тысяч человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

