| Экономика/Банки/Налоги | 10:06 | 03.05.2017 Всемирный банк выделил Украине $150 млн Совет исполнительных директоров Всемирного банка 2 мая утвердил выделение Украине кредита в размере $150 млн. Средства пойдут на проект по долгосрочному финансированию экспортно-ориентированных малых и средних предприятий. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Всемирного банка. «Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и будет способствовать экономическому росту в Украине», - сказано в сообщении Всемирного банка. Имплементатором проекта определен «Укрэксимбанк», который будет предоставлять суб-кредиты банкам-участникам, которые, в свою очередь, будут выделять финансирование малым и средним предприятиям.

Они будут отобраны, учитывая их финансовое состояние и способности к развитию здоровой экспортной модели бизнеса.

