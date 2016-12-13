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| Политика | 16:27 | 22.12.2016
Вилкул подал в Верховную Раду законопроект, который запретит приватизацию стратегических предприятий в условиях кризиса

Во время брифинга в Верховной Раде сопредседатель фракции Оппозиционного Блока, народный депутат Александр Вилкул заявил, что в условиях тотального кризиса и военных действий распродавать стратегические государственные предприятия за копейки могут либо предатели, либо те, кто хочет на этом бессовестно обогатиться.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока.

«Мы внесли законопроект, который запрещает, накладывает прямой запрет на приватизацию портов и «Укрспирта» до окончания антитеррористической операции. Те, кто хочет сегодня приватизировать, а фактически разворовать последние высоколиквидные предприятия в нашей стране – он или вор, который хочет их приватизировать за копейки, или открытый враг Украины. И мы будем настаивать, чтобы запрет о приватизации предприятий до окончания антитеррористической операции был принят в Верховной Раде», - подчеркнул народный депутат.

«Вдумайтесь: за приватизацию стратегических предприятий, которые власть хочет вывести из списка не подлежащих приватизации, правительство хочет получить в 2017 году 17,1 млрд грн. Только порты из этого списка, по результатам прошлого, не самого успешного года, принесли государству 11 млрд грн в виде 75% отчислений от прибыли. Большая сумма ожидается по итогам 2016-го. То есть за год прибыль от этих госпредприятий сопоставима с ценой, по которой их хотят продать. Разве это правильно? А имеем ли мы право дать за копейки украсть Укрспирт, который по результатам 11 месяцев этого года получил порядка 70 млн чистой прибыли и заплатил почти 350 млн грн налогов?!», - сказал Вилкул.

Он подчеркнул, что Украину уничтожает коррупция во власти.

«К нам не просто не идут инвесторы. Они уходят, не веря нынешней власти. Показательно, что за 2016-й из также запланированных 17 млрд грн от приватизации Фонд госимущества получил только 5% - 83 млн грн. Продажа Одесского припортового завода превратилась в позор и детектив. Ни один серьезный иностранный институциональный инвестор не пришел. Более того, с 2014 года отток иностранного капитала из страны исчисляется миллиардами гривен», - сказал народный депутат.

Александр Вилкул отметил, что правительство в течение года на протяжении этого года правительство шесть раз ставило на голосование в Верховной Раде законопроект №4536 от 27 апреля 2016 для того, чтобы исключить из перечня запрещенных к приватизации предприятий порты и «Укрспирт». «Это является прямым нарушением регламента, поскольку уже после первого раза он должен был быть снят с рассмотрения. И очень важно, что, несмотря на давление правительства, депутаты не позволили власти сделать очередное преступление против страны, лишив ее высокоприбыльных предприятий», - подчеркнул нардеп.
 
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