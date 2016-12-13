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| Политика | 17:20 | 22.12.2016
Оппозиционный Блок будет бороться за права мирных людей, пострадавших в результате проведения АТО, - Вилкул

22 декабря 2016 года провластная коалиция в Верховной Раде провалила принятие комплексного закона № 4301, предусматривавшего механизм компенсации из бюджета затрат людям, жилье которых разрушено или повреждено в результате проведения АТО.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока.

«Провал законопроекта, и то, что при его обсуждении от провласных партий звучали циничные комментарии о мирных людях, многие их которых потеряли все – это катастрофа, которая отдаляет гражданский мир в стране», - сказал на брифинге Сопредседатель фракции ОппоБлока в парламенте Александр Вилкул.

Александр Вилкул отметил, что сейчас многие люди живут в подвалах, по 20 человек в одной квартире, площадью 50 кв м, других неприспособленных помещениях.

«Люди не виноваты, что идет АТО. На всей территории Украины живут граждане, которые имеют одинаковые права и рассчитывают на помощь государства Украина. Страна не может отворачиваться от своих граждан».

Народный депутат подчеркнул, что Оппозиционный Блок вместе с представителями других фракций будет разрабатывать новый комплексный законопроект, чтобы защитить равные права всех украинцев по всей Украине.

«Проваленный законопроект № 4301 - это позор, который показал циничное отношение всех непроголосовавших фракций к проблеме мирных людей. В Верховной Раде на первом месте должен быть человек. Если человек пострадал, мы должны сделать все, чтобы этому человеку помочь. Уже три года люди, пострадавшие от АТО, ждут решения. В это время политизировать этот вопрос – это неправильно и цинично. Прежде всего, люди должны чувствовать заботу государства», - отметил народный депутат Алексей Белый (фракция Оппозиционный Блок).

 
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