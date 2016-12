| Политика | 17:20 | 22.12.2016 Оппозиционный Блок будет бороться за права мирных людей, пострадавших в результате проведения АТО, - Вилкул 22 декабря 2016 года провластная коалиция в Верховной Раде провалила принятие комплексного закона № 4301, предусматривавшего механизм компенсации из бюджета затрат людям, жилье которых разрушено или повреждено в результате проведения АТО. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока. «Провал законопроекта, и то, что при его обсуждении от провласных партий звучали циничные комментарии о мирных людях, многие их которых потеряли все – это катастрофа, которая отдаляет гражданский мир в стране», - сказал на брифинге Сопредседатель фракции ОппоБлока в парламенте Александр Вилкул. Александр Вилкул отметил, что сейчас многие люди живут в подвалах, по 20 человек в одной квартире, площадью 50 кв м, других неприспособленных помещениях. «Люди не виноваты, что идет АТО. На всей территории Украины живут граждане, которые имеют одинаковые права и рассчитывают на помощь государства Украина. Страна не может отворачиваться от своих граждан». Народный депутат подчеркнул, что Оппозиционный Блок вместе с представителями других фракций будет разрабатывать новый комплексный законопроект, чтобы защитить равные права всех украинцев по всей Украине. «Проваленный законопроект № 4301 - это позор, который показал циничное отношение всех непроголосовавших фракций к проблеме мирных людей. В Верховной Раде на первом месте должен быть человек. Если человек пострадал, мы должны сделать все, чтобы этому человеку помочь. Уже три года люди, пострадавшие от АТО, ждут решения. В это время политизировать этот вопрос – это неправильно и цинично. Прежде всего, люди должны чувствовать заботу государства», - отметил народный депутат Алексей Белый (фракция Оппозиционный Блок). facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

