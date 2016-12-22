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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 13:15 | 27.12.2016
Подарите Счастье общения больным детям, которых бросили родители, - Александр Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, Глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул подарил подарки воспитанникам Днепровского Дома Малютки №2, в котором живут ВИЧ-инфицированные дети.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда «Украинская перспектива».

В этом детском доме воспитываются 96 детей - от новорожденных до 5 лет. Для самых маленьких Фонд «Украинская перспектива» передал подгузники, детские гигиенические средства, в которых они нуждаются, а старшим ребятам – игрушки, сладости и другие подарки.
Ребята с огромным восторгом представили новогодний концерт. Ведь гости у них бывают нечасто.
«Это не праздничная елка, на которую родители привозят на машинах своих детей. Этих детей бросили родители. Они ВИЧ-инфицированные, у многих из них ДЦП, заячья губа. Но поверьте, они не менее нуждаются в любви.
Им много не нужно – просто наше внимание.
Я – мужчина, но с трудом сдерживаю себя в эмоциях. Видели бы, какой концерт они сделали. И насколько они сияли счастьем.
Мы говорим, что у нас все плохо? Да у нас просто временные трудности.
Скоро Рождественские праздники. Встретьтесь с воспитанниками таких детских домов-интернатов. Не отводите глаз от этих детей. Не прячьте своих эмоций. Подарите этим детям Счастье быть кому-то нужным.
Медицинский персонал знает, как правильно организовать встречу»,- отметил Александр Вилкул.

Многолетний организатор фестиваля для детей-сирот «Мама+Я» Наталья Сивак подчеркнула, что эти дети как никто умеют ценить малейшее искреннее проявление любви и интереса.

«Тот, кто хоть раз бывал в интернате, знает, с какой радостью встречают здесь гостей, как ценят общение и внимание со стороны взрослых. Глядя в глаза этим малышам, понимаешь, как важно продолжать системную работу по поддержке семейных форм воспитания», - подчеркнула она.

Наталья Сивак рассказала, что под руководством Александра Вилкула, когда он был губернатором в 2010-2012 гг, на Днепропетровщине были созданы свыше ста детских домов семейного типа и трехсот приемных семей. Благодаря этому более тысячи детей-сирот смогли найти семьи.
Ранее, в Кривом Роге Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» провел масштабный конкурс семейного творчества «Лучшая новогодняя игрушка». В конкурсе приняли участие 520 ребят из многодетных семей, семей переселенцев, детей–инвалидов. Часть игрушек ребята передали в интернаты и детские дома Днепропетровщины.
Напомним, Фонд Вилкула системно поддерживает Фестиваль для детей-сирот «Мама+Я». В нынешнем юбилейном десятом фестивале приняли участие более трех тысяч детей, свыше 500 приемных семей и детских домов семейного типа, около 40 интернатов и детских домов.

Справочно: За три года, с момента своего основания, Фонд Вилкула оказал системную помощь более чем 120 тысячам человек в 45 городах Украины. Фонд поддерживает малообеспеченных, пенсионеров, инвалидов, мирных людей, пострадавших от войны. Помощь оказывается военным госпиталям и больницам, в которых проходят лечение раненные солдаты. Важным направлением работы Фонда является поддержка молодежных и детских программ. Также Фонд поддерживает многодетные, малообеспеченные семьи, детские дома семейного типа, семьи переселенцев с новорожденными. Помощь от Фонда получили уже около 500 семей переселенцев, у которых на Днепропетровщине родились дети.
 
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Теги: Днепропетровщина

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