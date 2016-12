| Политика | 12:57 | 30.12.2016 В последнюю парламентскую неделю года власть подала законопроект о продаже земли. Украину распродадут, - Вилкул Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, народный депутат Александр Вилкул рассказал, чем грозит Украине провластный законопроект о продаже земли № 5535. Напомним, что согласно Меморандуму с МВФ Кабмин обязался ввести рынок земли. На своей странице в Фейсбук нардеп написал: «Анализируя итоги последней парламентской недели. Об этом сообщает пресс-служба партии. «Власть подала законопроект о продаже земли. Украину распродадут? Разберемся детально. Кабмин подписал Меморандум с МВФ, в котором обязался ввести рынок земли (пункт 38d). Этот пункт звучит следующим образом: «Кабінет Міністрів, у рамках консультацій з МВФ, подасть законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» на розгляд Парламенту до кінця вересня 2016 року. Ухвалення законопроекту Верховною Радою очікується до кінця грудня 2016 року».

При этом, подчеркивает Вилкул, все представители власти отрицают, что будет продажа земли, они говорят «нет» - не хотят пугать людей «Но какой мы видим факт, если быть честными? 13 декабря три народных депутата от БПП - Алексей Мушак, Сергей Хлань и Павел Ризаненко внесли законопроект № 5535 о продаже земли. По этому законопроекту предлагается с 1 июля 2017 года начать продавать землю коммунальной и государственной собственности, с 1 июля 2018 года – землю, которая в частной собственности», - сказал нардеп. Он отметил, что покупать эта землю смогут с 1 июля 2017 года по 1 января 2020 года граждане Украины, территориальные общины в лице местных органов самоуправления, а также государство в лице исполнительных органов власти. С 1 января 2020 года смогут покупать землю всерезиденты Украины, включая юридические компании, а с 1 января 2030 года землю могут покупать уже и иностранцы.

«Сначала они сделают фермеров нищими - в два этапа убрали льготную систему налогообложения. В 2017 году из них вытянут еще 15 млрд грн, лишив специального режима налоговых льгот по НДС и параллельно хотят продавать землю. Кто ее купит? Украинские фермеры? Нет! Купят олигархи, часть себе оставят, а часть перепродадут за огромные деньги иностранцам. И украинские крестьяне станут крепостными на своей земле», - заявил нардеп.

