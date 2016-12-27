Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 10:26 | 31.12.2016
Заявление Пинчука о необходимости компромисса для вывода Украины из кризиса и войны - это то, о чем говорят и украинцы, которые хотят мира, и мировые элиты, - Вилкул (ВИДЕО)

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул в эфире 112 канала заявил, что озвученная Виктором Пинчуком в «TheWallStreetJournal» стратегия выхода Украины из кризиса, основанная на сохранении демократических ценностей и поиске компромисса в урегулировании конфликта на Донбассе, является важнейшим элементом повестки дня для страны в 2017 году.

  Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР»  в пресс-службе нардепа.

 «Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода и отношение изменится. Как бы не была против этого партия войны, которая сейчас раздувает конфликт и манипулирует вырывая слова из контекста в статье в TheWallStreetJournal. Но подчеркну – чем дольше будет длиться конфликт на востоке страны, тем сложнее потом будет сшить Украину», - добавил Вилкул.

Он допустил, что Пинчук озвучил мнение мировых элит. «Но об этом говорят и миллионы украинцев, которые хотят мира», - подчеркнул Вилкул.

 «Это очень взвешенное заявление и мне очень не нравится, что оно, к сожалению, сегодня очень сильно перекручивается.

Что сказал Виктор Михайлович Пинчук?

Первое. Никто и никогда у нас не заберет наше право развиваться в том направлении, как мы хотим, жить в том обществе – в демократическом обществе, в котором мы хотим. Но! Для того, чтобы стабилизировать и выйти из той ситуации, которая у нас есть, необходимо идти путем компромиссов, потому что нет другого пути.

Что он еще сказал? Он сказал, что необходимо обеспечить мир для того, чтобы спасти миллионы людей. Что необходимо сейчас сосредоточиться на помощи беженцам. Это то, что я говорю каждый день.

Да, он сказал, что нормальные абсолютно демократические выборы можно провести тогда, когда будет 100% контролируемая нами территория с закрытыми границами. Но, возможно, нам стоит пойти на компромисс – сначала выборы, а потом закрытие границ, для того, чтобы хоть как-то сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки», - сказал Вилкул.

 По его словам, мы должны понимать, что закончилась одна эра и начинается другая эра в одном из главных полюсов влияния – в Соединенных Штатах Америки.

«В следующем году выборы и во Франции, и в Германии. Это главные игроки. Это в том числе мнение мировой элиты и Украина не может быть против всех. Потому Виктор Михайлович говорит очень здравые вещи», - отметил он.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
29.12.2016 09:21 Телеканал «1+1» могут лишить лицензии
28.12.2016 18:07 В Днепре на Старомостовой полиция задержала двух насильников
28.12.2016 16:21 Полиция разыскивает харьковчанина, пропавшего после службы в Днепропетровской области
28.12.2016 13:04 В Днепропетровской области задержали мошенника, которого разыскивали херсонские полицейские (ВИДЕО)
27.12.2016 13:54 УЗ назначила 36 дополнительных поездов на Новогодние праздники
Последние новости
31.12.2016
11:20		 Новогоднее поздравление Вилкула уложилось в десять слов
31.12.2016
11:03		 Пусть 2017-й будет полон ярких красок, приятных впечатлений и интересных событий, - Валентин Резниченко
31.12.2016
10:43		 Какой будет погода на Днепропетровщине в Новый год
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2016 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика