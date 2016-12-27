Заявление Пинчука о необходимости компромисса для вывода Украины из кризиса и войны - это то, о чем говорят и украинцы, которые хотят мира, и мировые элиты, - Вилкул (ВИДЕО)

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул в эфире 112 канала заявил, что озвученная Виктором Пинчуком в «TheWallStreetJournal» стратегия выхода Украины из кризиса, основанная на сохранении демократических ценностей и поиске компромисса в урегулировании конфликта на Донбассе, является важнейшим элементом повестки дня для страны в 2017 году.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» в пресс-службе нардепа.

«Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода и отношение изменится. Как бы не была против этого партия войны, которая сейчас раздувает конфликт и манипулирует вырывая слова из контекста в статье в TheWallStreetJournal. Но подчеркну – чем дольше будет длиться конфликт на востоке страны, тем сложнее потом будет сшить Украину», - добавил Вилкул.

Он допустил, что Пинчук озвучил мнение мировых элит. «Но об этом говорят и миллионы украинцев, которые хотят мира», - подчеркнул Вилкул.

«Это очень взвешенное заявление и мне очень не нравится, что оно, к сожалению, сегодня очень сильно перекручивается.

Что сказал Виктор Михайлович Пинчук?

Первое. Никто и никогда у нас не заберет наше право развиваться в том направлении, как мы хотим, жить в том обществе – в демократическом обществе, в котором мы хотим. Но! Для того, чтобы стабилизировать и выйти из той ситуации, которая у нас есть, необходимо идти путем компромиссов, потому что нет другого пути.

Что он еще сказал? Он сказал, что необходимо обеспечить мир для того, чтобы спасти миллионы людей. Что необходимо сейчас сосредоточиться на помощи беженцам. Это то, что я говорю каждый день.

Да, он сказал, что нормальные абсолютно демократические выборы можно провести тогда, когда будет 100% контролируемая нами территория с закрытыми границами. Но, возможно, нам стоит пойти на компромисс – сначала выборы, а потом закрытие границ, для того, чтобы хоть как-то сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки», - сказал Вилкул.

По его словам, мы должны понимать, что закончилась одна эра и начинается другая эра в одном из главных полюсов влияния – в Соединенных Штатах Америки.

«В следующем году выборы и во Франции, и в Германии. Это главные игроки. Это в том числе мнение мировой элиты и Украина не может быть против всех. Потому Виктор Михайлович говорит очень здравые вещи», - отметил он.