Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
06.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Минюст - флагман реформ в Украине. Итоги деятельности и основные приоритеты на будущее»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 16:06 | 05.01.2017
Визит Главы ОБСЕ на Донбасс показывает, что Европа переходит к конкретным шагам для того, чтобы уладить конфликт, который есть в нашей стране, - Вилкул (ВИДЕО)

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул прокомментировал визит в нашу страну Главы ОБСЕ Себастьяна Курца.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Сам факт визита политика такого уровня, как Глава ОБСЕ, в Украину, на Донбасс показывает, что Европа переходит к конкретным шагам для того, чтобы закончить конфликт на Донбассе. И что в Европе не верят отчетам, которые им дает власть. Они хотят увидеть лично».

«Важно, чтобы этот визит главы ОБСЕ не стал очередным провалом отечественной дипломатии как это произошло с Америкой, где украинская власть пыталась повлиять на ход выборов президента, поссорившись с Трампом, и чтобы это не было как с Израилем, с которым мы на ровном месте поругались. Важно, чтобы и здесь все не закончилось провалом», - подчеркнул Вилкул.

Вилкул отметил, что нельзя забывать и тот факт, что нынешний глава ОБСЕ Себастьян Курц является одним из лидеров самой популярной в его стране партии - «Народной партии Австрии» и на выборах в следующем году он может стать канцлером.

«Кроме необходимости прекратить огонь, Курц обозначил и второй вопрос – гуманитарный. Европейцы начали уделять внимание тому, как выживают переселенцы, которым государство платит 442 грн в месяц. Как они выживают, знает один Бог. От таких визитов зависит очень многое. Подчеркну – это сигнал, что Европа переходит к практическим шагам по восстановлению мира», - сказал Вилкул.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.01.2017 09:29 В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек, - Минздрав
04.01.2017 16:46 В Днепре на перекрестке ул. Паторжинского и Писаржевского Porsche Cayenne сбил пешехода
04.01.2017 14:43 В Никополе иномарка насмерть сбила двух женщин
04.01.2017 14:17 Во Львовской области более 50 туристов застряли на канатной дороге
04.01.2017 12:47 В Украине объявлено штормовое предупреждение
Последние новости
05.01.2017
16:06		 Визит Главы ОБСЕ на Донбасс показывает, что Европа переходит к конкретным шагам для того, чтобы уладить конфликт, который есть в нашей стране, - Вилкул (ВИДЕО)
05.01.2017
15:38		 Почти 22 тыс пассажиров встретили Новый год в поездах УЗ
05.01.2017
15:07		 На Закарпатье сошла лавина в 40 тонн снега
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика