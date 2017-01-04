Визит Главы ОБСЕ на Донбасс показывает, что Европа переходит к конкретным шагам для того, чтобы уладить конфликт, который есть в нашей стране, - Вилкул (ВИДЕО)

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул прокомментировал визит в нашу страну Главы ОБСЕ Себастьяна Курца.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Сам факт визита политика такого уровня, как Глава ОБСЕ, в Украину, на Донбасс показывает, что Европа переходит к конкретным шагам для того, чтобы закончить конфликт на Донбассе. И что в Европе не верят отчетам, которые им дает власть. Они хотят увидеть лично».

«Важно, чтобы этот визит главы ОБСЕ не стал очередным провалом отечественной дипломатии как это произошло с Америкой, где украинская власть пыталась повлиять на ход выборов президента, поссорившись с Трампом, и чтобы это не было как с Израилем, с которым мы на ровном месте поругались. Важно, чтобы и здесь все не закончилось провалом», - подчеркнул Вилкул.

Вилкул отметил, что нельзя забывать и тот факт, что нынешний глава ОБСЕ Себастьян Курц является одним из лидеров самой популярной в его стране партии - «Народной партии Австрии» и на выборах в следующем году он может стать канцлером.

«Кроме необходимости прекратить огонь, Курц обозначил и второй вопрос – гуманитарный. Европейцы начали уделять внимание тому, как выживают переселенцы, которым государство платит 442 грн в месяц. Как они выживают, знает один Бог. От таких визитов зависит очень многое. Подчеркну – это сигнал, что Европа переходит к практическим шагам по восстановлению мира», - сказал Вилкул.