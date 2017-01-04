Страну необходимо сшивать и восстанавливать мир. Но часть политиков хотят продолжения войны – для них это заработок, - Вилкул (ВИДЕО)

Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул продолжает настаивать, что страну необходимо сшивать и восстанавливать мир.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Но часть политиков хотят продолжения войны – для них это заработок. Сейчас говорят о силовиках, сидящих на миллионных потоках в зоне разграничения. Но их же кто-то назначил и держит явно не бескорыстно».

В комментарии 112 каналу нардеп подчеркнул, что верит, что и Донецкая, и Луганская области – те части, которые не контролируются Украиной, будут реинтегрированы.

«Но там живут миллионы людей – больше трех миллионов. И эта война прошла через души людей тоже. И нам тоже необходимо думать, каким образом их объединять», подчеркнул он.

Вилкул напомнил, что еще в 2015 год суд обязал Кабмин восстановить все выплаты пенсий и пособий мирным жителям из зоны конфликта, но власть продолжает игнорировать это решение.

«Я два года назад обращался в суды и выиграл – и первая инстанция, и Киевский апелляционный суд приняли решение о восстановлении выплат в оккупированных территориях. К сожалению, эти выплаты так и не начались», - подчеркнул нардеп.

По его мнению, непрофессионализм власти и ее античеловечное отношение к людям ведут страну к гуманитарной катастрофе: «В нашу страну неделю назад лично приезжал председатель ОБСЕ, потому что уже Европа понимает ситуацию и не верит нашим властям, хочет смотреть своими глазами и хочет заниматься сшиванием страны. Было два вопроса: один вопрос – прекращение огня, а второй – это как раз гуманитарный вопрос».

По мнению народного депутата, контрабанда через зону размежевания является одной из ключевых причин, почему в Украине до сих пор не закончилась война.

«Потому что на этом наживаются, начиная от силовиков и заканчивая политиками, которые это все прикрывают. Эти политики этих же силовиков назначили, значит, они тоже получают с этого», - сказал Вилкул.



