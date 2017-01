| Политика | 09:51 | 11.01.2017 Сегодня наша главная задача – добиться мира, объединить страну и восстановить экономику, - Александр Вилкул (ВИДЕО) В 2017 году перед Украиной стоит несколько приоритетных задач, среди которых – добиться мира, объединить страну и восстановить промышленный потенциал государства. Об этом заявил народный депутат Александр Вилкул в эфире программы «Интервью. Актуально» на «51-ом канале». «В 2017 году мы сконцентрируемся на помощи промышленным предприятиям. В прошлом году точечно, например, на Южмаше на Днепропетровщине удалось стабилизировать ситуацию. Тем не менее, работы еще очень много. Ведь, если будут хорошо работать предприятия – будут платиться налоги и, таким образом, будет наполняться бюджет», - отметил Александр Вилкул. По словам политика, будет также уделено особое внимание работе депутатов в местных советах и поддержке переселенцев. «И еще одно направление для меня лично – это работа моего Фонда «Украинская перспектива», который помог более чем 120 тысячам людей в 45 городах Украины», - сказал нардеп. «Страну необходимо сшивать. Переселенцы, к примеру, могут кому-то нравится, кому-то нет, но они должны чувствовать, что украинцы помогают друг другу», - подчеркнул Александр Вилкул.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7