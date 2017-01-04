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| Политика | 09:51 | 11.01.2017
Сегодня наша главная задача – добиться мира, объединить страну и восстановить экономику, - Александр Вилкул (ВИДЕО)

В 2017 году перед Украиной стоит несколько приоритетных задач, среди которых – добиться мира, объединить страну и восстановить промышленный потенциал государства.

Об этом заявил народный депутат Александр Вилкул в эфире программы «Интервью. Актуально» на «51-ом канале».

«В 2017 году мы сконцентрируемся на помощи промышленным предприятиям. В прошлом году точечно, например, на Южмаше на Днепропетровщине удалось стабилизировать ситуацию. Тем не менее, работы еще очень много. Ведь, если будут хорошо работать предприятия – будут платиться налоги и, таким образом, будет наполняться бюджет», - отметил Александр Вилкул.

По словам политика, будет также уделено особое внимание работе депутатов в местных советах и поддержке переселенцев.

«И еще одно направление для меня лично – это работа моего Фонда «Украинская перспектива», который помог более чем 120 тысячам людей в 45 городах Украины», - сказал нардеп.

«Страну необходимо сшивать. Переселенцы, к примеру, могут кому-то нравится, кому-то нет, но они должны чувствовать, что украинцы помогают друг другу», - подчеркнул Александр Вилкул.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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