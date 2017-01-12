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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 09:56 | 19.01.2017
Профильный Комитет ВР рекомендовал вынести в зал для голосования законопроект Вилкула о начислении пени за невыплату зарплат, пенсий и стипендий

Комитет Верховной Рады по социальной политике рассмотрел законопроект (№5315) народного депутата Александра Вилкула о начислении пени за невыплату зарплат, пенсий, а также стипендий и рекомендовал его вынести в зал для голосования. Этот законопроект также поддержали всеукраинское объединение Профсоюзов и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Теперь важно, чтобы провластная коалиция не блокировала законопроект и дала возможность депутатам его рассмотреть и проголосовать. Тогда будет понятно, кто в парламенте реально защищает интересы людей», - сказал Александр Вилкул.

Он отметил, что на сегодняшний день долги по заработной плате в Украине уже превысили 2 миллиарда гривен – это на 42 млн грн больше, чем по состоянию на 1 ноября 2016 года, и на 124 млн. грн больше, чем в начале 2016 года.
«И моя родная Днепропетровская область, к сожалению, – в «лидерах» по невыплате зарплат (160,8 млн. грн.), наряду с Харьковской, Киевской, Сумской и Львовской областями», - сказал Вилкул.

Его законопроектом предусмотрена норма о том, что за каждый день просрочки выплаты зарплаты начисляется пеня по 0,5% от недоплаченной суммы.

Как отметил соавтор данного законопроекта – народный депутат Дмитрий Колесников, введение пени предлагается не только по зарплатным долгам, но и по невыплатам стипендий и пенсий.
Также, законопроектом предусмотрено в качестве дополнительного стимула к выплатам задержанных зарплат освобождать от уголовной ответственности руководителей предприятий в соответствии статьи 175 Уголовного кодекса Украины (ответственность за невыплату зарплат, пенсий и стипендий), если он до привлечения к уголовной ответственности полностью выплатил работнику зарплату, а также пеню в полном размере.
Согласно заключению Главного научно-экспертного управления ВР законопроект Вилкула может быть принят в первом чтении с последующим учетом поправок в процессе второго чтения.
«Наш законопроект поддерживают люди, профсоюзы и Главное научно-экспертное управление. Профильный комитет рекомендовал включить его в повестку и вынести на рассмотрение Верховной Рады. Таким образом, у провластной коалиции нет никаких оснований блокировать наш законопроект. Разве что наплевательское отношение к людям. Мы будем делать все возможное, чтобы наш законопроект был принят, и люди получили свои законные деньги», - подчеркнул Вилкул.

 
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Теги: законопроект

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